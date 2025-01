Let‘s Dance-Star Joachim Llambi in Königsbrunn

„So aufgeregt habe ich die Kids noch nie erlebt“, sagte Tanja Kuschill, die Inhaberin der Tanzgalerie Kuschill in Königsbrunn. Es war ein großer Tag, dem vor allem die jugendlichen Tänzerinnen und Tänzer der Tanzschule entgegenfieberten. Denn einer der Großen des Tanzsports, Joachim Llambi, bekannt vor allem als strenger Chefjuror der RTL-Show „Let‘s Dance“, kam nach Königsbrunn, um den Tanzbegeisterten der Tanzgalerie Tipps zu geben, wie man sich am besten auf dem Parkett bewegt. „Wir sind eine große Let‘s Dance-Familie“, sagte Kuschill. Es gebe ein Netzwerk, die Profitänzer und auch die Juroren seien immer in Kontakt, man helfe und unterstütze sich.

