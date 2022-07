Königsbrunn

vor 19 Min.

"Let's Dance"-Stars sind von den Königsbrunner Tänzern begeistert

Plus In der Jury des Königsbrunner Tanzturniers "Königscup" saßen auch die Profitänzer Renata und Valentin Lusin. Am Sonntag begeisterte das Paar mit mehreren Workshops.

Von Ute Blauert, Paula Binz

Die Musik aus der Soundanlage brachte den Boden der Willi-Oppenländer-Halle am Samstag ordentlich zum Beben. Zum achten Mal veranstaltete die Tanzgalerie Kuschill den sogenannten "Königscup" - ein Tanzturnier für Kinder, Jugendliche, Männer und Frauen aus ganz Bayern. Um die 500 Teilnehmenden maßen sich als Solisten, im Paar oder in der Gruppe in den Kategorien Showtanz, Standard, Latein, Masterclass und Hip Hop.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen