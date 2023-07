Letzte Vorbereitungen für das Rampa Zamba

Zum vierten Mal verwandelt sich die Königsbrunner Eishalle in ein Skate-Areal mit Rampen und künstlich angelegter Mountainbikestrecke.

Sommer, Sonne, Spaß: Das „Rampa-Zamba“-Festival für Teenager in Königsbrunn steht in den Startlöchern. Seit Montag baut das Team der Jugendfreizeitstätte Matrix gemeinsam mit vielen ehrenamtlichen Jugendlichen den Skatepark sowie das gesamte Festivalgelände rund um die Eishalle auf. Mit dabei ist zum ersten Mal Robin Müller, 14 Jahre, aus Königsbrunn. Wo es geht, legt er engagiert mit Hand an: „Der Aufbau der Pallettenmöbel und die handwerklichen Holzarbeiten wie Schleifen und Schrauben machen mir besonders viel Spaß“, erklärt er. Für die Aufbauwoche hat der Schüler sogar eine Befreiung bekommen. Daher kann er jeden Tag von 10 bis 17 Uhr in der Eisarena mit anpacken.

Die Vorbereitungen für das Rampa Zamba laufen auf Hochtouren. Foto: Matrix

Die 19-jährige Laura Klages absolviert aktuell ein Freiwilliges Soziales Jahr in der Jugendfreizeitstätte. Und ist natürlich ebenfalls mit am Start. Letztes Jahr war sie noch als Besucherin beim Festival dabei - jetzt ist sie fest ins Team integriert. Die aufregenden Transportfahrten gefallen ihr am besten. Gemeinsam mit Melanie Hagen, 16, ist sie täglich unterwegs und besorgt alles, was noch kurzfristig für den Aufbau gebraucht wird. Dazu gehören etwa Farben für die Skaterampen oder auch Verpflegung für die Crew. Jeden Tag wird nämlich für das ganze Team frisch gekocht.

Auf dem Vorplatz findet zeitgleich der Beachsommer statt

Eine Stärkung ist sicher nicht verkehrt, bevor das Rampa Zamba am Freitag, 21. Juli, um 17 Uhr startet. Wie Organisator Thomas Walk erklärt, können sich dann bis zum 29. Juli „Skater, BMXer und solche, die den Sport mal testen wollen, an der Königsallee austoben.“ Zum vierten Mal verwandelt sich die Eisarena dafür in ein Skate-Areal mit Rampen sowie einem Pumptrack, einer künstlich angelegten Mountainbike-Strecke. Bei Skateboard-, Scooter- oder BMX-Contests gibt es in den Folgetagen Preise zu gewinnen. Parallel zu diesen Aktionen findet auf dem Vorplatz der Königsbrunner Beachsommer statt. Tonnenweise Sand sowie ein Beachvolleyball-Feld, eine kleine Bühne und jede Menge passendes Dekor laden dazu ein, zwischendurch gemütlich abzuhängen. Alle Jugendlichen und junggebliebenen Erwachsenen sind bei freiem Eintritt zu der mehrtägigen Veranstaltung eingeladen.

Fleißig bemalen Jugendliche vom Matrix-Team die Rampen. Foto: Matrix

Am Sonntag, 23. Juli, dürfen sich die ganz jungen Gäste und ihre Familien von 11 bis 18 Uhr beim SWA-Familientag über Hüpfburgen, Schminken und kreative Workshops freuen. Oder sich beim Skaten und Biken in der Arena ausprobieren. Weitere Infos gibt es unter www.rampazamba.de.