Königsbrunn

vor 19 Min.

In Königsbrunn kommen E-Rollstühle nicht überall in die Straßenbahn

Am Königsbrunner Zentrum und am Königsplatz können Menschen mit E-Rollstühlen dank einer Rampe in die Straßenbahn einsteigen. An anderen Haltestellen geht das nicht.

Plus Die Straßenbahnen der Linie 3 sollen Menschen mit Rollstuhl aus Königsbrunn die Fahrt nach Augsburg erleichtern. Doch einsteigen können sie nicht an jeder Haltestelle.

Von Adrian Bauer

Mit dem Anschluss an die Straßenbahnlinie 3 hat in Königsbrunn im vergangenen Dezember ein neues Kapitel der Verkehrsgeschichte begonnen. Besonders groß war die Vorfreude bei den vielen Menschen mit Behinderung, die in der Stadt leben. Die Einstiege in die Schnellbusse waren für sie unüberwindbare Hindernisse. Nun können Sie ohne Probleme von der Endhaltestelle in Königsbrunn zum Königsplatz fahren – ein neues Stück Freiheit für viele. Doch wie sich zeigt, hat auch diese Freiheit Grenzen. Denn Fahrern von E-Rollstühlen steht in Königsbrunn auch nur die Haltestelle "Zentrum" als Einstieg zur Verfügung. Durch die Bauweise der Bahnsteige kommen sie an den anderen Haltepunkten nicht ins Fahrzeug. Nun muss wieder nachgebessert werden.

