Königsbrunn

vor 29 Min.

Schleifaktion am Gleis der Linie 3 in Königsbrunn ist schon abgeschlossen

Plus Die nächtliche Schleifaktion an den Gleisen der Straßenbahn in Königsbrunn ist für die Stadtwerke wunschgemäß gelaufen. Ein Anlieger hat trotzdem Klage eingereicht.

Von Adrian Bauer

In der Nacht zu Donnerstag wurde es in Königsbrunn kurzzeitig laut für die Anwohner der Linie 3: Das Schleiffahrzeug der Stadtwerke Augsburg fuhr die Gleise in den Wohngebieten ab, um Unebenheiten an Schweißnähten zu beseitigen. Die nächtliche Aktion lief nach Wunsch. Die Aktion ist bereits abgeschlossen. Eine Person hat angekündigt, gerichtlich gegen die Genehmigung vorzugehen.

