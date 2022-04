Königsbrunn

18:00 Uhr

So wollen die Stadtwerke den Lärm an der Linie 3 reduzieren

Plus Zahlreiche Anwohner in Königsbrunn klagen über Lärm und Erschütterungen durch die neue Tramlinie 3. Nun wollen die Stadtwerke gegensteuern.

Die Straßenbahnlinie 3 nach Königsbrunn ist nach Einschätzung der Stadtwerke Augsburg (swa) in den vergangenen Wochen gut in Fahrt gekommen und läuft nun rund. Trotz der Einschränkungen durch Corona auch in den vergangenen Wochen nutzen täglich bereits sehr viele Fahrgäste die neue Verbindung zwischen Königsbrunn und Augsburg, so die Stadtwerke. Zuletzt wurde noch die Ampelanlage am Bahnübergang Siedlerweg fertiggestellt und wird nach der Freigabe in Betrieb gehen. "Nach einer Inbetriebnahme sind immer Anpassungen im Echtbetrieb nötig, die vorher nicht minutiös geplant werden können", erklärt swa-Projektleiter Martin Müller. "Bei der Linie 3 ist das vergleichsweise schnell gelungen." Gleichzeitig wollen die swa auftretenden Lärm verringern, über den sich direkte Anwohner an der Trasse beklagt hatten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen