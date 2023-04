Königsbrunn

vor 19 Min.

Literaturkreis-Leiterin verrät, was für sie ein gutes Buch ausmacht

Plus Vor zehn Jahren hat Marion Kehlenbach den Königsbrunner Literaturkreis gegründet. Wie es dazu kam, was die Zeit mit sich brachte und warum sie gerne liest.

Von Anna Mohl

Frau Kehlenbach, wie kamen Sie darauf, einen Literaturkreis zu gründen?



Marion Kehlenbach: Daran kann ich mich noch ziemlich genau erinnern. Ich war in einer literarischen Veranstaltung in Augsburg. Das war so toll, dass ich dachte, das müsste man eigentlich öfter machen. Da der Literaturkreis in Augsburg schon recht voll war, dachte ich mir, das können wir auch selbst machen. Ich habe also ein Konzept geschrieben, damit bin ich ins Kulturbüro gegangen, die hatten schon was Ähnliches überlegt und fanden die Idee toll. Wir wollten das Konzept dann im Rahmen des Bücherfrühlings vorstellen – am 22. März 2013 – und hatten in die Stadtbücherei eingeladen und Stühle aufgestellt. Zehn Minuten vorher war keiner da, da hab ich gedacht, 'des kannste knicken'. Aber um fünf vor waren dann die Stühle besetzt, es war Interesse da, und die Diskussionen gingen auch gleich los.

Das steckt hinter dem Königsbrunner Literaturkreis 1 / 6 Zurück Vorwärts Der Königsbrunner Literaturkreis trifft sich regelmäßig am letzten Donnerstag im Monat um 19 Uhr in der Stadtbücherei Königsbrunn.

Ausnahmen sind Dezember und August: In diesen Monaten gibt es keine Treffen. Im August hat sich etabliert, dass immer zwei Bücher gelesen werden: ein Roman und eine Biografie. Manchmal passen diese gut zusammen.

Laut Liste sind es 30 Teilnehmer, es kommen jeweils zwischen acht und 25. Es sind vorwiegend ältere Damen, der Altersdurchschnitt liegt vermutlich bei etwa 60 Jahren. Laut der Leiterin ist das Publikum trotzdem bunt gemischt, es gibt auch Teilnehmer Mitte dreißig.

Bei einem typischen Treffen wird nach der Begrüßung der Bewertungsbogen herumgereicht, jeder macht seine Kreuze (in den Kategorien Lesespaß, Gefühl oder Information), dann wird in die Diskussion eingestiegen. An alle auf der Teilnehmerliste wird eine Rundmail mit Infos zum aktuellen Buch herumgeschickt. Heike Mühsam schreibt zudem am Ende der Treffen etwas zu dem Buch, wie eine kleine Rezension. Die Ergebnisse sind im eigenen „Journal“ zusammengefasst.

Wenn Literaturkreisleiterin Marion Kehlenbach verhindert ist, übernimmt jemand aus dem Kreis, zum Beispiel Hilde Mühsam oder Hildegard Häfele die Moderation.

Eigentlich ist der Literaturkreis Teil der Stadtbücherei und die Stadtbücherei ist Teil des Literaturkreises. Daher können die Räumlichkeiten in der Stadtbücherei in Absprache genutzt werden. Die Bücher werden selbst gekauft und sich teilweise gegenseitig ausgeliehen, es gibt auch meistens in der Stadtbücherei ein Exemplar.

Wie laufen die Treffen ab?



Kehlenbach: Wir treffen uns immer am letzten Donnerstag des Monats. Mal sind wir mehr, mal weniger, das ist ganz ungezwungen. Dann wird das aktuelle Buch besprochen. Es ist natürlich schön, wenn die Teilnehmer das Buch gelesen haben, aber man ist auch willkommen, wenn man es nicht gelesen hat. Anschließend wählen wir aus drei vorgeschlagenen Büchern demokratisch ein neues. Vorgestellt werden die den Teilnehmern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen