Königsbrunner Kita soll um eine Million Euro billiger werden

Optimierte Planung soll die geschätzten Baukosten deutlich reduzieren. Das Gebäude kann seinen Strombedarf mit Photovoltaik decken.

Die für das neue Baugebiet im Südosten der Stadt vorgesehene Kindertagesstätte wird nach Berechnungen der Planer rund eine Million Euro weniger kosten als ursprünglich veranschlagt. Die Einsparungen resultieren aus zahlreichen Veränderungen im Detail, die das Architekturbüro Beer Bembé Dellinger nach Anregungen aus dem Bauausschuss des Stadtrats umgesetzt hatte. Die Gesamtbaukosten liegen nun bei rund 7,9 Millionen Euro. Dafür gab es am Dienstagabend Lob von allen Fraktionen. Helmut Schuler ( Freie Wähler) machte jedoch weitere Vorschläge, wie man den Gebäudeaufwand reduzieren könnte. Die beiden FW-Vertreter stimmten deshalb als einzige dem aktuellen Planungsstand nicht zu.

Die Architekten, die bereits an der Planung der Jugendfreizeitstätte Matrix beteiligt waren, hatten einerseits die Kubatur, also das Volumen des Gebäudes, reduziert, ohne Wesentliches am Erscheinungsbild zu ändern. Die Bruttogeschossfläche wurde um elf Prozent verringert, die „Thermische Hüllfläche“ sogar um 20 Prozent, erläuterte Architekt Johannes Hiller. Holzfassade sowie Fenster- und Glasflächen konnten dabei erheblich reduziert werden. Zudem gelangten die Planer zu einer Reihe von Einsparungen bei der technischen Gebäudeausrüstung.

Kostenbewusste Planung mit wartungsarmen Lösungen

Grundsätzlich habe man vieles kostenbewusst geplant, erläuterte Hiller. „Durch die Belichtung der Gruppenräume auch über das zentrale Atrium sind keine so großen Außenfenster nötig.“ Bei Lüftung – mit „natürlicher Querlüftung“ – und Brandschutz mit Fluchtwegen direkt aus den Gruppenräumen ins Freie habe man wartungsarme Lösungen gewählt. Photovoltaik-Elemente auf drei der Dachflächen werden ausreichen, um den Eigenbedarf an Strom der Kita zu decken. Strom von den übrigen zwei Dächern könne ins Netz eingespeist werden.

Gerade mit der Dachgestaltung war Helmut Schuler noch nicht einverstanden. Die in unterschiedliche Himmelsrichtungen geneigten Flächen hätten sehr viele Laufmeter Attika zur Folge und damit hohen Aufwand bei Bau und Unterhalt, so seine Kritik. Er regte an, eine zusammenhängende Dachfläche zu prüfen. Grundsätzliche lobte er wie auch die Sprecher der anderen Fraktionen die Bereitschaft der Planer, die Anregungen zu Einsparungen aus dem Bauausschuss umzusetzen. „Das muss der kommunale Weg sein“, so Schuler, „sonst können wir unsere Aufgaben künftig nicht mehr erfüllen.“

Gegen die Sichtweise von Nicolai Abt (SPD), der Baukörper sei „verschachtelt und zerklüftet“, verwahrte sich Werner Lohmann, der Leiter des technischen Bauamts. Er nannte den Baukörper ein „aufgelockertes Rechteck“ und betonte: „Wir haben ein nachhaltiges Gebäude, das auch ein markantes Gebäude ist – und das ist wichtig an dieser Stelle“.