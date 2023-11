Königsbrunn

12:00 Uhr

Lokal "Herberts Burger und Steak" wagt einen Neuanfang in Königsbrunn

Plus In den alten "Leo's Pub" ist "Herberts Burger und Steaks" eingezogen. Das Lokal war vorher bereits in Haunstetten und Göggingen. Was Gäste dort erwartet.

Von Sarah Rosa Gratza Artikel anhören Shape

In "Leo's Pub" in der Gotenstraße in Königsbrunn ist Ende September neues Leben eingekehrt. Statt Balkan-Küche stehen jetzt primär Burger und Steaks auf der Speisekarte. Doch bis auf das Essensangebot hat sich zumindest auf den ersten Blick wenig geändert.

Herbert Keller und Lebensgefährtin Peneva Staniszava haben die Einrichtung übernommen, um, wie Keller erklärt, die „Pub-Stimmung“ aufrechtzuerhalten. Für Keller bedeutet das nicht nur, dass sein Lokal wie ein irischer Pub aussieht, sondern die Gäste dort auch wie beim Original „mal nur etwas trinken und gemütlich bis 1 Uhr sitzen bleiben können“.

