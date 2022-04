Luise Kinseher hat die Königsbrunner schnell auf ihrer Seite

Plus Ob Schuhplattler-Qi-Gong oder bavarisierte italienische Volkslieder: Luise Kinseher hat zu allem eine Pointe. Auch für Königsbrunn hat sie einen Spruch auf Lager.

Pfiffiges Kabarett, bei dem das Leben im Freistaat Bayern aus dem Blickwinkel der bekannten Schauspielerin Luise Kinseher beleuchtet wurde, bescherte begeisterten Gästen im evangelischen Gemeindezentrum in Königsbrunn einen unterhaltsamen Abend. Ob als fürsorgliche „Mama Bavaria“, die alle ihre Zöglinge unabhängig von deren Herkunft liebt, oder als angesäuselte Mary from Bavary, stets traf die niederbayerische Schauspielerin voll ins Schwarze.