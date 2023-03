Mammut-Festival: 16 Bands, 100 Helfer und 500 Besucher

Im Königsbrunner Jugendzentrum Matrix herrschte am Wochenende Hochbetrieb. Den Auftakt beim Mammut-Festival machte eine Band aus der Türkei.

Laut, wild und friedlich: Das war das Mammut-Festival. Auch wenn die Outfits manchmal etwas düster wirken, so wollten die Besucher nur friedlich zu ihrer Musik feiern. Und dazu gab es reichlich Gelegenheit.

16 Bands spielten an den beiden Festival-Tagen in Königsbrunn. Die Bässe schlugen in die Magengrube und der Sound klang martialisch. Aber so ist es nun mal auf einem Metal-Festival. Gleich zum Auftakt gab es eine Besonderheit. Die türkische Band "Devored Elysium" trat zum ersten Mal in Deutschland auf und heizte dem Publikum mächtig ein. Bereits nach wenigen Minuten war das Eis gebrochen und die Headbanger ließen die Mähnen fliegen. Zuvor hatte es noch Probleme mit den Einreisevisa der Musiker gegeben. Doch letztlich hätte alles geklärt werden können, so Festival-Sprecherin Anna Ullmann.

Rund 1000 Bands wollten mitmachen

Das Mammut versteht sich auch als Starthilfe für unbekanntere Bands. Rund 1000 Bandbewerbungen hätten in diesem Jahr wieder vorgelegen. 16 bekamen letztlich die Chance zum Auftritt. Dabei lege man Wert auf die Unterstützung von Gruppen aus der Region, so Anna Ullmann. Die meisten kämen aus einem Umkreis von unter 300 Kilometern. Ausnahme: die türkische Band, die das Mammut eröffnete.

Anna Ullman war die Festival-Sprecherin. Foto: Elmar Knöchel

"Die Fans sind heiß aufs Feiern", sagte Ullmann. Deshalb sei der Beginn am Freitag auch sehr gut besucht gewesen. "Das Haus wird rappelvoll", so die Festival-Sprecherin. Ein Grundstein für den Erfolg ist sicherlich die Musik und die entspannte Atmosphäre. Doch für viele Besucherinnen und Besucher sei auch das kulinarische Angebot ein Grund, nach Königsbrunn zu kommen, erklärte Anna Ullmann. Und wirklich: Schon am Eingang lag der leckere Geruch von Gegrilltem in der Luft und an der Theke im Inneren wurden im Minutentakt Pizzas und andere Köstlichkeiten über den Tresen geschoben.

Kulinarisches Angebot lockt

Hinter den Kulissen waren insgesamt 100 Helfer tätig, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Wer auch einmal den besonderen Flair dieses Festivals genießen möchte, der hat bald wieder die Gelegenheit dazu. Denn das Mammut findet halbjährlich statt. Gute Aussichten also für die Gemeinschaft der Metal-Fans.

