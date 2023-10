Das Mammut-Festival 2023 stößt auf enorme Nachfrage

Das noch relativ junge Königsbrunner Metal-Festival hat sich einen Namen gemacht. Die beiden Tage im Matrix sind bereits ausverkauft.

Das nächste Mammut-Festival im Königsbrunner Matrix steht in den Startlöchern. Die Resonanz ist enorm: Denn die beiden Festivaltage am Freitag und Samstag sind bereits ausverkauft.

Das "Mammut" präsentiert zwei Tage Metal mit 17 Bands aus verschiedensten Richtungen. Mit dabei ist Death-Metal, Thrash, Metal, Metalcore, Hardcore, Death-Core, Symphonic Metal, Black Metal, Melodic Death Metal und Heavy Metal. Auf der großen professionellen Bühne in der Matrix-Location stehen sowohl Headliner als auch neue Gesichter und junge Bands aus der Region. „Unser Ziel ist es, durch das Mammut-Festival junge Metalfans anzusprechen und junge Bands zu fördern“, erklärt Matrix-Mitarbeiter und Eventmanager Thomas Walk. „Rund 40 bis 50 Prozent unserer Gäste sind unter 30 Jahren. Das ist eine echt gute Mischung.“

Rund 100 Helfer stellen das Mammut-Festival in Königsbrunn auf die Beine

In Königsbrunn lebt die Metal-Szene, was nicht nur die rund 100 ehrenamtlichen Mitarbeiter des Mammut-Festivals beweisen. Auch der Verkaufsstand lässt zum Beispiel das große Interesse erahnen. Beim Mammut-Festival gibt es neben Metal-Musik auch Raum und Zeit zum Austausch, Quatschen, Lachen, Tanzen und gemeinsamen Feiern. Mitwirkende Bands sind mittendrin und kommen direkt mit den Gästen in Kontakt. Das Helfer-Team legt großen Wert auf selbst gekochtes und vielfältiges Essen.

Viele Fans in den Sozialen Medien

Ohne die vielen Helfer wäre das Festival undenkbar. Sie haben es konzeptioniert, organisiert und setzen es um. Ihr Engagement reicht vom Auf- und Abbau, Einlass, Logistik, Fanartikel_verkauf, Künstlerbetreuung, Booking, Video und Foto, Catering und Technik, bis hin zur gemütlichen und kommunikativen Atmosphäre. Auch virtuell hat das Mammut-Festival Schlagkraft erreicht. Mit 24.000 Fans auf Instagram und über 6.000 auf Mammut-Facebook-Gruppen ist das Königsbrunner Metal-Festival auf Social-Media sehr gut vernetzt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Lesen Sie dazu auch