Mammut-Festival im Matrix zieht Metalfans aus ganz Deutschland an

Beim Metal-Festival spielen 16 Bands an zwei Tagen im Jugendzentrum Königsbrunn. Die nächste Auflage ist schon geplant.

Seinem Namen gerecht wurde das Metal-Mammut-Festival im Jugendzentrum Matrix in Königsbrunn. Gäste zwischen 18 und über 60 Jahren aus der Umgebung sowie aus dem Saarland, Nordrhein-Westfalen und sogar aus Österreich genossen an beiden ausverkauften Festivaltagen insgesamt 16 Metalbands.

Gute Stimmung herrschte beim zweitägigen Metalfestival in Königsbrunn. Foto: Helga Mohm

Die Bands, die ganz unterschiedliche Metalgenres bedienen, zogen mit wummernden Bässen, heftige Gitarrenriffs und lauten Stimmen immer wieder ihr Publikum in den Bann, heizten sie an und ließen so ihre Fans in ihre Musikwelt abtauchen. Zwischen wippenden Gästen und wehende Mähnen bildete sich immer wieder ein ordentlicher Moshpit – so heißt ein vor der Bühne entstehender Kreis, in dem die Zuschauer tanzen – bevor sich in den kurzweiligen Pausen im Foyer entspannter Small Talk, aber auch intensive Gespräche unter Freunden und Gleichgesinnten ergaben. Zwischen den Besuchern, ausgesprochenen Metalheads und den aktiven Musikern, die sich auch vor oder nach ihrem Auftritt unter die Menge mischten, war neben dem musikalischen Austausch und Wissen vor allem der großartige Zusammenhalt und ein friedliches Miteinander zu spüren.

Festival in Königsbrunn: Der Organisator ist zufrieden

"Meine Rechnung ist voll aufgegangen", sagte Organisator Thomas Walk vom Matrix-Team, "zwei Tage ausverkauftes Haus, entspannte und rundum zufriedene Gäste, mega Bands mit Metalsound vom Feinsten, ein eingespieltes rund laufendes Team, das viel Verantwortung übernimmt und bereits zahlreiche verkaufte Tickets für die nächste Auflage vom Mammut-Festival am 24. und 25. März 2023 wieder in der Matrix. Was will ich mehr?"

