Königsbrunn

vor 19 Min.

"Manche haben für Putin geschwärmt": Königsbrunner sorgt sich um seine Heimat

In der Kirche St. Ulrich trug der Königsbrunner Sänger Nikolai Galkin vier Lieder aus der Ukraine vor, wo er aufgewachsen ist. Christoph Teichner begleitete ihn am E-Piano.

Plus Nikolai Galkin sang zur Friedensveranstaltung in Königsbrunn ukrainische Lieder. Für die Zukunft in seinem Geburtsland Ukraine hat er schlimme Befürchtungen.

Von Hermann Schmid

Herr Galkin, wie intensiv sind Ihre Kontakte in die Ukraine noch?



Nikolai Galkin: Zu meinen Cousinen und Cousins dort habe ich seit Längerem keine Kontakte mehr. Als meine Mutter noch in der Nähe von Odessa lebte, habe ich sie regelmäßig besucht, auch mit meiner Familie. Das letzte Mal waren wir bei ihrem Begräbnis vor drei Jahren dort.

