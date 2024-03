"Manege frei" und "Musik ab" von Mai bis Juni Königsbrunn

Das Kulturbüro bietet in den kommenden Monaten drinnen und draußen Erlebnisse für Kinder wie Erwachsene. Neben einem Wermutstropfen gibt´s gute Neuigkeiten.

" Königsbrunn erzählt" heißt das Motto für die kulturellen Veranstaltungen in Königsbrunn von April bis Juni. Das Programm verspricht aber nicht nur Geschichten, sondern auch Musikgenuss, Erlebnisse in der Natur und Zauberei. Ein Programmpunkt musste aber aufs kommende Jahr verschoben werden.

Das Königsbrunner Veranstaltungsjahr ist viergeteilt, jede Quartalsbroschüre hat heuer einen Fokus: Auf "Königsbrunn musiziert" (Januar bis März), folgt "Königsbrunn erzählt" (April bis Juni). "Weil jetzt der Bücherfrühling startet", erklärt die Leiterin der Stadtbücherei Hildegard Häfele. Und in diesem Zeichen steht auch gleich die erste Veranstaltung: Eine Lesung mit der Autorin Gudrun Grägel. Wenn sie am 10. April ihren neuen Gardaseekrimi "Bellinilügen" vorstellt, könnten bei den Zuhörern schon Urlaubsgefühle aufkommen. Lesestoff für jüngere Bücherfreunde bringt am 17. April der Bobinger Buchhändler Marco Di Santo mit - bei der Veranstaltung mit dem Titel "Die besten Kinderbücher" gibt es Inspirationen fürs Vorlesen genauso wie für Leseanfänger oder Jugendliche.

Königsbrunn Kulturbüro Programm Foto: Kulturb�ro/frodl

Beim Bücherfrühling darf auch die Eröffnung des Leseparks nicht fehlen. Nach bekanntem Konzept können in der ehemaligen Telefonzelle in der Gartenanlage beim Mercateum ab 29. April Bücher ausgeliehen, getauscht und darin geschmökert werden. "Wie jedes Jahr bitten wir, die Bücher sorgfältig zu prüfen, bevor man sie abgibt", appelliert Häfele, die den Lesepark als Mini-Bücherei sieht. Bei größeren Büchermengen sollten diese bei der Stadtbücherei abgegeben werden, das Team bestücke dann die Telefonzelle.

Veranstaltungen von April bis Juni 1 / 13 Zurück Vorwärts Mittwoch, 10. April, 19 Uhr, in der Stadtbücherei Königsbrunn: "Bellinilügen", Lesung mit Autorin Gudrun Grägel, Eintritt 5 Euro.

Mittwoch, 17. April, 19 Uhr, in der Stadtbücherei Königsbrunn: "Die besten Kinderbücher" mit Buchhändler Marco di Santo.

Montag, 29. April: Eröffnung Lesepark am Mercateum.

Sonntag, 19. Mai, in allen Königsbrunner Museen mit unterschiedlichen Öffnungszeiten: 47. Internationaler Museumstag.

Montag, 3. Juni, bis Samstag, 8. Juni: Königsbrunner Umwelttage 2024 mit Vorträgen, Führungen und Workshops rund um das Thema Umweltschutz.

Samstag und Sonntag, 15. und 16. Juni, 10 bis 14 Uhr, im Infopavillon 955: Theaterworkshop für Kinder (6 bis 10 Jahre) mit Werkschau am Sonntag um 15 Uhr. Anmeldung bis 7. Juni.

Sonntag, 23. Juni, 10.30 bis 12 Uhr, im Infopavillon 955: Zauberworkshop für Kinder (6 bis 10 Jahre); 13 bis 14.30 Uhr für Erwachsene, Anmeldung bis 14. Juni.

Freitag, 21. Juni, 19 Uhr (Eröffnung am Rathausplatz): Lange Museumsnacht, alle Königsbrunner Museen haben von 19.30 bis 24 Uhr geöffnet.

Samstag, 22. Juni, 10.30 bis 14 Uhr, in der Sing- und Musikschule und der Stadtbücherei: "Musik trifft Buch".

Montag, 24. Juni, bis Donnerstag, 5. September, Rathaus-Foyer: Kulturelle Gautscheröffnung/Jahresausstellung des Königsbrunner Künstlerkreises mit Vernissage am 24. Juni um 19 Uhr.

Dienstag, 25. Juni: Vorstellung des Königsbrunner Ferienprogramms.

Mittwoch, 26. Juni, 19.30, Musikpavillon neben der Willi-Openländer-Halle: 56. Serenadenabend.

Freitag, 28. Juni bis Sonntag, 7. Juli, Festplatz an der St.-Johannes-Straße: Königsbrunner Gautsch.

Die Stadtbücherei beteiligt sich diesmal beim Tag der offenen Tür der Musikschule, der jährlich stattfindet. Und so gibt es neben dem gewohnten Programm, bei dem Musikinstrumente ausprobiert werden können, gemeinsame Programmpunkte. Es werden etwa Instrumente gebastelt und es wird eine Geschichte vorgelesen, zu der es Bewegungsspiele und Musik gibt. Im Fokus steht dabei das Schnupperangebot für die Kurse Eltern-Kind-Musik und die musikalische Früherziehung. "Wir haben in Königsbrunn viele Expertisen, die gut zusammengehen. Diese Synergieeffekte wollen wir in Zukunft stärken", sagt Kulturbüroleiterin Rebecca Ribarek. "Musik trifft Buch" findet am 22. Juni statt.

Schnitzeljagd, Jahrmarktspiele und Ferienprogramm in Königsbrunn

Lust auf Action? Es gibt auch eine Reihe von Terminen, bei denen man selbst aktiv werden kann. Beim internationalen Museumstag am 19. Mai wird etwa eine Schnitzeljagd durchs Museum angeboten, bei der Langen Museumsnacht am 21. Juni können Interessierte an historischen Spielen teilnehmen: Von römischen über mittelalterliche bis zu neuzeitlichen Spielen ist alles dabei - bei gutem Wetter auf dem Platz vor der Eishalle, bei schlechter Witterung im Infopavillon 955. "Die Jahrmarktspiele sind auch für Kinder", sagt Ribarek.

Bei den Umwelttagen von 3. bis 8. Juni organisiert das Kulturbüro Veranstaltungen zu Themen des ehrenamtlichen Umweltkompetenzteams um Stadtrat Alwin Jung. Neben einer Führung um den Gymnasiumsweiher, bei der der Gestalter zum aktuellen Stand informiert, und einer Familienführung um den Lochbach gibt es die Möglichkeit, mit Infos vom LBV Vogelhäuser zu bauen. Auch in der Bücherei wird in dieser Zeit das Thema Umwelt mit Aktionen aufgegriffen, sagt Hildegard Häfele.

Die Lange Museumsnacht findet am 21. Juni statt. Foto: Kulturbüro Königsbrunn

Ein Höhepunkt ist für Rebecca Ribarek das neue Kulturfestival des Begegnungslands Lech-Wertach "Manege frei!", das fast den ganzen Juni lang geht. Königsbrunn beteiligt sich mit zwei kostenlosen Workshops, einem Theaterworkshop für Kinder von sechs bis zehn Jahren mit dem Titel "So ein Zirkus!" (15. und 16. Juni) und einem Zauberworkshop mit dem bekannten Zauberer Urs Jandl (23. Juni). "Das Schöne ist, dass es einen Zauberworkshop für Kinder und einen für Erwachsene gibt", freut sich die Kulturbüroleiterin, die unbedingt selbst teilnehmen will, wie sie verrät. Für die Workshops ist eine Anmeldung im Kulturbüro erforderlich.

Sparmaßnahmen: Stadtfest kann nicht stattfinden

Ein weiterer Termin, den sich nicht nur viele Königsbrunner rot im Kalender anstreichen werden, ist der 28. Juni. Denn an diesem Tag beginnt die Königsbrunner Gautsch auf dem Festplatz in der St.-Johannes-Straße, die bis zum 7. Juli geht. "Ab Ende Juni können Eltern ihre Kinder außerdem zum Ferienprogramm anmelden", erinnert Ribarek. Einen Wermutstropfen gibt es allerdings: Eigentlich war dieses Jahr ein Stadtfest in der neu gestalteten Bürgermeister-Wohlfarth-Straße geplant. Aufgrund der angespannten Haushaltslage habe das Fest auf 2025 verschoben werden müssen. "Wir haben aber schon einen Termin, und zwar den 18. und 19. Juni 2025. Und an dem wird nicht mehr gerüttelt." Filmfreunde dürfte es freuen, dass der Kinosommer dieses Jahr definitiv stattfinden wird. Hier hatte es in der Vergangenheit Diskussionen wegen der Rasensanierung im Ernst-Wenninger-Stadion gegeben.

Alle Termine aus der Quartalsbroschüre gibt es auch unter www.koenigsbrunn.de - für Informationen und Anmeldung wenden sich Interessierte ans Kulturbüro oder die Stadtbücherei.