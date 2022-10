Mann geht auf Kontrahenten mit Machete los

Mit einer Machete ist ein Mann auf einen Kontrahenten in einer Arbeiterunterkunft in Königsbrunn losgegangen.

An einer Arbeiterunterkunft in der Landsberger Straße in Königsbrunn kam es am Montag gegen 22 Uhr unter den Bewohnern zu einem Streit. Während einige Bewohner noch im Garten des Anwesens grillten, wollten andere bereits schlafen. Zwei in der Ruhe gestörte Bewohner griffen die Grillrunde deshalb mit Schlagstock und Machete bewaffnet an, berichtet die Polizei. Anschließend zogen sich die Täter in ihr Zimmer in der Unterkunft zurück.

Angriff mit Machete und Schlagstock in Königsbrunner Arbeiterunterkunft

Dort wurden die zwei polnischen Staatsangehörigen im Alter von 30 und 31 Jahren von den hinzugerufenen Streifen widerstandslos festgenommen. Beide Männer waren mit etwas über 1,2 Promille und knapp einem Promille alkoholisiert. Bei der Durchsuchung des Zimmers wurden die bei dem Streit verwendeten Waffen aufgefunden.

Durch einen Schlag mit der Machete zog sich einer der Geschädigten eine blutende Kopfverletzung zu. Die beiden anderen wurden durch Schnitte und Schläge an den Händen leicht verletzt. Alle drei slowakischen Geschädigten wurden anschließend ambulant im Krankenhaus versorgt. Gegen die beiden Beschuldigten wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. (AZ)