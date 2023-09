Mann mit Kapuzenjacke greift einen LKW-Fahrer an: Polizei sucht Zeugen

Ein Lastwagenfahrer wird am Wochenende in Königsbrunn von einem Unbekannten angegriffen. Die Polizei hat eine genaue Täterbeschreibung.

Ein Vorfall, der viele Fragen aufwirft: Ein 59-jähriger Mann wurde am Samstag gegen 5.15 Uhr in der Königsbrunner Guldenstraße zu Borden gestoßen, als er in seinen Lastwagen steigen wollte.

Anschließend kam es zu einem kurzen Handgemenge. Danach flüchtete der Angreifer. Der leicht verletzte Fahrer beschrieb den Täter so: Er ist etwa 175 Zentimeter groß und trug eine schwarze Kapuzenjacke, eine dunkle Cargohose, ein weißes Basecap und blaue Turnschuhe. Warum der 59-Jährige unvermittelt angegriffen wurde, ist nicht bekannt.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, sollen sich bei der Polizei Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 melden. (AZ)