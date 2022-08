Mann will in Königsbrunn Zigaretten im Wert von 120 Euro stehlen

In einem Supermarkt in Königsbrunn hat eine aufmerksame Mitarbeiterin einen Ladendieb erwischt. Der Mann hatte eingekauft, seine Zigaretten wollte er nicht zahlen.

Eine aufmerksame Mitarbeiterin hat in Königsbrunn einen Ladendiebstahl verhindert. Ein Mann hatte am Freitagmorgen in einem Supermarkt in der Germanenstraße insgesamt neun Zigarettenschachteln aus dem Regal genommen. Auf das Kassenband legte er kurz darauf aber nur seinen normalen Einkauf, die Glimmstängel wollte er aus dem Markt schmuggeln.

Eine Kassiererin hatte beobachtet, wie er die Zigaretten genommen hatte, und verständigte die Polizei. Das Diebesgut hat einen Wert von 120 Euro. Der Mann wird nun wegen Ladendiebstahls angezeigt. (AZ)