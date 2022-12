Mann will sich mit gefälschtem Pass in Königsbrunn anmelden

Einen komplett gefälschten Reisepass legte ein Mann zur Anmeldung in Königsbrunn vor. Der Pakistaner gab sich damit als Brite aus, wurde aber ertappt.

Für eine Aufenthaltserlaubnis in Deutschland hat sich ein 34-jähriger Pakistaner in Königsbrunn strafbar gemacht. Wie die Polizei berichtet, kam er am Donnerstag ins Verwaltungsgebäude und wollte sich anmelden. Dazu legte er einen britischen Reisepass vor. Die Mitarbeiterin im Passamt erkannte diesen aber als Fälschung und alarmierte die Polizei.

Als der Mann den Streifenwagen ankommen sah, versuchte er zu fliehen. Die Beamten stellten ihn aber an der Endhaltestelle der Straßenbahn und nahm ihn mit in die Inspektion nach Bobingen. Dort gestand der Pakistaner, dass er als Flüchtling nach Italien gekommen sei und sich dort vor der Weiterreise nach Deutschland für eine fünfstellige Summe den falschen Pass besorgt habe.

Während der Vernehmung durch die Polizei stellte der Mann einen Asylantrag. Er wurde ins zuständige Ankerzentrum gebracht. Nun erwarten ihn Strafverfahren wegen der illegalen Einreise und Urkundenfälschung. (AZ)