Mann wird in Königsbrunn mit kleiner Menge Marihuana erwischt

Die Polizei hat bei einer Kontrolle in Königsbrunn zwei Marihuana-Zigaretten bei einem Mann gefunden. Bei einer Durchsuchung von dessen Wohnung wurden sie auch fündig.

Die Polizei hat in Königsbrunn einen Mann ertappt, der Marihuana bei sich hatte. Laut Polizeibericht fanden Polizisten bei einer Kontrolle am Freitag gegen 9.30 Uhr an der Haltestelle "Zentrum" zwei Joints bei einem 36-Jährigen. Er hatte das Marihuana in einem Zigarettenetui bei sich.

Daraufhin wurde auch die Wohnung des Mannes durchsucht. Dort fanden Beamte weitere 18 Gramm Marihuana. Den 36-Jährigen erwartet ein Verfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. (AZ)