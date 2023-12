Königsbrunn

Marion Kehlenbach setzt sich für Kultur in Königsbrunn ein

Sie stellt Kontakte her und unterstützt Vereine: Marion Kehlenbach, Referentin für Kultur im Stadtrat in Königsbrunn.

Plus Senioren, Sicherheit und Sport sind nur drei von zwölf Fachgebieten der Referenten im Königsbrunner Stadtrat. Wir stellen sie in einer Serie vor. Heute: Marion Kehlenbach.

"Ich passe im Stadtrat darauf auf, dass das kulturelle Leben in Königsbrunn nicht zu kurz kommt", sagt Marion Kehlenbach auf die Frage nach ihren Aufgaben als Kulturreferentin. Zwar habe das Königsbrunner Stadtgremium für kulturelle Fragen immer ein offenes Ohr, aber es sei trotzdem nötig, dass sich jemand explizit um dieses, für die Gesellschaft bedeutungsvolle Thema besonders kümmere.

Marion Kehlenbach ( CSU) ist seit 2020 Stadträtin. Zu Beginn ihrer Amtszeit wurde sie zur Kulturreferentin gewählt. Ihre Aufgabe sieht sie dabei hauptsächlich in der Unterstützung der Kulturschaffenden der Stadt. Dazu zählen Vereine, aber auch Künstlerinnen und Künstler, die keinem Verein angeschlossen sind. Sie sieht sich als Vermittlerin, stellt Kontakte her und vertieft die Vernetzung in der Stadt. "Gerade die Vereine liegen mir am Herzen. Sie sind der Kitt der Gesellschaft und sind für soziale Kontakte in einer Stadt unverzichtbar." Daher sieht sich Kehlenbach als Ansprechpartnerin für die Sorgen und Nöte gerade kleinerer Vereine. Natürlich versuche sie sich auch als "Problemlöserin" und habe ein offenes Ohr, wenn es wieder einmal nicht einfach sei, den richtigen Ansprechpartner in Ämtern und Behörden ausfindig zu machen. Sie versuche auch zu unterstützen, wenn es um die Suche nach Räumen für Veranstaltungen und Proben gehe. Ein schwieriges Thema. Denn mit passenden Lokalitäten sei Königsbrunn nicht unbedingt gesegnet und Räume "aus dem Ärmel zaubern" könne sie leider nicht. Sie hofft, dass sich die Raumfrage in naher Zukunft durch das geplante Königsbrunner Forum verbessert.

