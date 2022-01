Königsbrunn

Matrix-Leiter über Pandemie: "Die Jugend zieht an den Jugendlichen vorbei"

Ralf Engelstädter leitet die Königsbrunner Jugendfreizeitstätte Matrix. Den Jugendlichen möchte er in der aktuellen Situation mitgeben: "Haltet durch!"

Plus Seit Beginn der Pandemie sei die Jugendarbeit im Stand-by-Modus, berichtet der Leiter des Königsbrunner Jugendzentrums Matrix. Das sind die Folgen für Jugendliche.

Von Victoria Schmitz

Zwei Jahre Pandemie - zwei Jahre quasi Stillstand der Jugendarbeit. Und zwei Jahre Stand-by-Modus für die Königsbrunner Jugendfreizeitstätte Matrix. Einst wuselten nachmittags und an den Wochenenden dort noch rund 150 Jugendliche herum. Zurzeit sind es nur noch etwa 20. In der Matrix ist es rund um Leiter Ralf Engelstädter ruhig geworden. Für den Sozialpädagogen eine beunruhigende Ruhe. Denn die Matrix bietet Jugendlichen einen geschützten Raum. Doch der ist nun bereits zwei Jahre lang weggefallen. Was bedeutet das für die Bedürfnisse und Probleme junger Menschen?

