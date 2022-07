Königsbrunn

12.07.2022

Matrix-Mitarbeiter entwickeln im Lockdown einen Streaming-Sender

Plus Während des Lockdowns hat sich einiges getan in der Königsbrunner Jugendfreizeitstätte Matrix. Darüber informierte das Mitarbeiterteam den Stadtrat.

Von Ute Blauert

Seit April 2020 musste die Jugendfreizeitstätte Matrix immer wieder wegen der Pandemie geschlossen werden. Wie diese schwierige Zeit im Matrix verlaufen ist, darüber berichtete das Mitarbeiterteam dem Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung. "Wir haben ein ganzes Jahresbudget investiert, um mithilfe von Streams mit den Jugendlichen online in Verbindung zu bleiben", sagte Teamleiter Ralf Engelstätter. Mit Erfolg: 2020 bekamen die Streams 13.000 Klicks, 2021 sogar 26.000. Das Team reichte die selbst produzierten Videos bei einem Wettbewerb des Bayerischen Jugendrings ein und gewann einen Geldpreis. Damit konnte ein Live-Stream-Sender entwickelt werden, der am 1. April dieses Jahres online gegangen ist. Er heißt "About Us" und wird sehr häufig angesehen, wie Medienpädagoge Steve Klier berichtete.

