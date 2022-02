Königsbrunn/Mering

18:00 Uhr

Mehr Busse, weniger Fahrgäste: Wie geht es mit der Linie 100 weiter?

Plus Jeden Tag rollt der Pendlerstrom von Königsbrunn nach Mering und zurück. Als Gegenmaßnahme gibt es mehr Busverbindungen. Doch die werden nur wenig genutzt.

Von Adrian Bauer

Jeden Morgen und jeden Abend rollt die Blechlawine durch Königsbrunn: Morgens in Richtung Mering, abends wieder zurück. Für viele Menschen, die in München arbeiten, fahren mit dem Auto über den Lech und steigen in am Bahnhalt in St. Afra in den Zug. Die Marktgemeinde kam mit dem Ausbau der Parkplatz-Kapazitäten nicht hinterher. Als Gegenmaßnahme wurde der Busverkehr attraktiver gestaltet: Die Linie 100 bindet mittlerweile morgens jeden Zug in Richtung München an und am Nachmittag jeden, der aus der Landeshauptstadt kommt. Doch Corona macht es schwer, den Erfolg der Takterhöhung einzuschätzen.

