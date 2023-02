Metal-Fans wärmen sich fürs Königsbrunner Festival auf

Das Mammut-Festival soll im März wieder Hunderte Musikfans nach Königsbrunn locken. Als Vorbereitung gibt es einen musikalischen Vorgeschmack.

Die Mischung macht's ja bekanntlich, so auch beim Metal-Warmup am Samstag, 25. Februar, im Jugendzentrum Matrix in Königsbrunn: Freunde treffen, Fragen beim "Metal & Bier - Das Quiz" beantworten und anschließend drei Metal-Bands live auf der Bühne erleben. Und das alles bei freiem Eintritt. Einen Monat vor der nächsten Auflage des Metal-Festivals "Mammut" wollen die Verantwortlichen den Musikfreunden ein weiteres Event bieten.

Zu Beginn findet im Matrix-Foyer das beliebte Format "Metal & Bier - Das Quiz" statt. Hier heißt es spannende Metal-Fragen beantworten, Musikvideos entdecken, Bier-Experimente bestaunen und knifflige Rätsel lösen. Zu gewinnen gibt es verschiedene Merchandise-Artikel und Freikarten für das Mammut-Festival im März. Ab 21 Uhr präsentieren sich mit harten Gitarrenriffs und Metal pur "The Djingerbread experience", die Atmospheric Death Metal Band "Ad Nenori" aus München und die Deathcoreband "Shores Of Lunacy" aus Schweinfurt auf der großen Eventbühne. Außerdem wird ein vielfältiges Getränke- und Essensangebot zu erschwinglichen Preisen angeboten. Besuchern mit Handicap steht einem Mammut-Warmup in der komplett barrierefreien Matrix-Location nichts im Wege.

Einlass ist ab 18 Uhr, Beginn "Metal Bier - Das Quiz" um 19 Uhr und die Liveauftritte starten ab 21 Uhr. (hemo)