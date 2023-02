Metalfans in Königsbrunn wärmen sich fürs Mammut-Festival auf

Einen Monat vor dem großen Mammut-Metalfestival in Königsbrunn erfährt schon das Aufwärmprogramm großen Zuspruch. Unterhaltung gibt es musikalisch und beim Quiz.

Metal ist nicht nur Musik, sondern eine Szene und genau das ist beim Metal-Mammut-Warmup im Königsbrunner Jugendzentrum Matrix zu spüren. Zwischen gemeinsamem Rätselspaß bei „Metal & Bier – Das Quiz“ und Liveauftritten dreier Metalbands kommen Menschen zusammen, feiern, teilen Musikbegeisterung, treffen Freunde, tauschen Bandwissen aus und netzwerken mit Gleichgesinnten. Das Warmup ist der Vorgeschmack auf das große Mammut-Festival am 24. und 25. März. „Mit unserem Warmup-Konzept haben wir voll ins Schwarze getroffen“, sagt der verantwortliche Matrix-Mitarbeiter Thomas Walk. Mehr als 150 Gäste nehmen das kostenlose Angebot an und sorgen für eine gemütliche und kommunikative Atmosphäre.

Das Moderatorenteam Bene Mayr und Manuel Wörle führt die 80 Teilnehmer durch das Quiz mit 30 Fragen in drei Runden. Dabei geht es nicht nur um Musik und Bandwissen aus der Metalszene, sondern auch um Kenntnisse rund um das Bier. Aufsehen und Lacher gibt es bei den Bier-Experimenten. Da spritzen Bierfontänen bis an die Decke und Schaschlikspieße werden in eine mit Bier befüllte Tüte gebohrt. Kopf hinter dem Quiz ist der 27-jährige Bene Mayr. Sein Interesse rund um Metal ist groß und so auch sein Detailwissen. Das möchte er auf kommunikative Weise mit anderen teilen. Mayr ist immer auf der Suche nach Quizfragen und stellt diese mit Begeisterung für die Rätselrunden zusammen.

Die Gewinner des Quiz wurden von Moderator Bene Mayr (rechts) und den anderen Besuchern gefeiert. Foto: Helga Mohm

Drei Bands unterhalten die Musikfans, ein Profi die Techniker in Königsbrunn

Die erste Band des Abends auf der großen Eventbühne ist The Djingerbread experience aus Erding bei München und hat das Publikum schnell für sich gewonnen. Mit Atmospheric Death Metal heizt Ad Nenori aus München weiter ein. Zum Abschluss präsentiert die Band Shores Of Lunacy aus Schweinfurt krasse Gitarrenriffs und lässt das Publikum feiern.

Im Workshop direkt nach dem Aufbau erklärt Technikchef Jakob Hirlinger-Alexander den Crewmitgliedern Hintergründe, wie und warum welches Mikro reagiert, und erschließt ihnen weiteres wichtiges Wissen. Der professionelle Soundtechniker nimmt alle mit, möchte, dass alle alles können und wissen. Auch Nachwuchsförderung hat dabei einen großen Stellenwert. Sechs interessierte Jungs zwischen 14 und 16 Jahren vom Gymnasium Königsbrunn saugen das Fachwissen von Hirlinger-Alexander auf.

Die ehrenamtliche Crew wächst ständig und lässt die Metalszene in Königsbrunn aufblühen. „Wir kennen uns gut im Team, dadurch laufen Absprachen unkompliziert und wir werden immer routinierter“, erzählt die Kunst- und Kulturgeschichtsstudentin Luisa Eschenbacher vom Stammteam. Neue Akzente sorgen für gute Stimmung vor und hinter den Kulissen. Ein Team verwandelt das Jugendzentrum in eine lebendige Konzertstätte und die Backstage-Bar sorgt für Entspannung der Bandmitglieder.

Am beliebten und gut bestückten Merchandise-Stand wechseln nicht nur die neuen Zinn- und Kupfer-Mammut-Anhänger die Besitzer, sondern auch Tickets für das kommende Festival am 24. und 25. März. Die Karten sind bereits zu 95 Prozent ausverkauft. Es gibt nur noch wenige Zwei-Tages-Tickets. Für Samstag wird es keine Tagestickets mehr geben: „Wir haben uns mit nur drei Festivals einen Namen erarbeitet“, stellt Eventmanager Thomas Walk zufrieden fest.