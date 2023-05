Mit drei Promille am Steuer: Am Vatertag zu ausgiebig gefeiert

Einen Wert von drei Promille hatte ein 52-jähriger Autofahrer, der in Königsbrunn am Donnerstag von der Polizei kontrolliert wurde.

Ein 52-Jähriger wurde am Donnerstag gegen 23.30 Uhr von der Polizei in der Augsburger Straße in Königsbrunn angehalten und kontrolliert. Weil das Messgerät einen Atemalkohol von drei Promille anzeigte, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Den Führerschein kassierte die Polizei. Den Mann erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)