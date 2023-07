Mit Drogen auf dem E-Scooter unterwegs

Als die Polizei in Königsbrunn einen E-Scooter-Fahrer kontrolliert, der durch seine Fahrweise auffällt, findet sie bei ihm Cannabis.

Am Montagabend gegen 22 Uhr geriet ein 21-jähriger E-Scooter-Fahrer in Königsbrunn in eine Verkehrskontrolle. Die Beamten der Polizeiinspektion Bobingen zogen ihn an der Straßenbahnendhaltestelle aus dem Verkehr, da er drogentypische Auffälligkeiten zeigte. Die Beamten stellten fest, dass der junge Mann zuvor Marihuana konsumiert hatte. Sie konnten auch noch geringe Mengen von Cannabis bei ihm auffinden. Weiterfahren durfte er nicht - ihn erwartet jetzt eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und wegen des Besitzes von Cannabis. (AZ)