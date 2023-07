Königsbrunn

vor 49 Min.

Mit Kameras und Laserscannern: Königsbrunn bekommt digitalen Zwilling

Plus In Königsbrunn sind zurzeit spezielle Fahrzeuge unterwegs. Mit deren Aufnahmen soll ein digitales Abbild der Stadt erstellt werden. Welche Vorteile das hat.

Von Jana Korczikowski Artikel anhören Shape

Wer derzeit in Königsbrunn Autos mit aufgeschraubten Kameras herumfahren sieht, muss keine Angst haben, ausspioniert zu werden. Es handelt sich dabei um Fahrzeuge einer Spezialfirma. Die sind aber nicht an detaillierten Aufnahmen von Personen und Privateigentum interessiert, sondern an Straßen oder städtischen Liegenschaften. "Das Stadtgebiet wird gerade mit Aufnahmefahrzeugen befahren. Die drei Autos, die mit Kameras und Laserscannern ausgestattet sind, erfassen ungefähr eine Woche lang die Umgebung digital", erläutert Pressesprecherin Anke Maresch.

Beauftragt wurde die Firma Cyclomedia, ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Wetzlar, das sich auf großflächige und systematische Bildaufnahmen des öffentlichen Raums spezialisiert hat. Es wurden auch bereits Städte wie New York City, Luxemburg, Amsterdam oder Köln erfasst. Die Firma stellt die dreidimensionalen 360-Grad-Panoramabilder unter strengen Auflagen öffentlichen und privaten Organisationen zur Verfügung. Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden Gesichter und Kfz-Kennzeichen zuvor unkenntlich gemacht. "Die Bilddaten werden ausschließlich intern genutzt und eine Veröffentlichung der Panoramabilddaten, zum Beispiel im Internet, ist nicht vorgesehen", macht die Pressesprecherin deutlich.

