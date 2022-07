Königsbrunn

17:41 Uhr

Mit Minnesang, Kettenhemd und viel Musik

Plus Die Lange Museumsnacht in Königsbrunn lockt heuer mit vielen mittelalterlichen Attraktionen. Das kommt gut an bei den Besuchern.

Von Andrea Collisi

Bei der diesjährigen Nacht der Museen hatte das Team des Kulturbüros in Königsbrunn den Fokus auf das frühe Mittelalter gelegt. Wie war das Leben damals? Was trugen die Menschen für Kleidung, was aßen sie, wie vertrieben sie sich die Freizeit? Warum Bürgermeister Franz Feigl im Kettenhemd kein Ritter war und warum Frauen früher Stolz ihre Schlüssel trugen.

