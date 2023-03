Mit der Schließung von Reitsport Rudolph verliert Königsbrunn ein Fachgeschäft

Das Fachgeschäft Reitsport Rudolph in Königsbrunn schließt. Der Inhaber sagt, dass die Entwicklungen der vergangenen Monate das Geschäft verdorben haben.

Reiterinnen und Reiter in Königsbrunn müssen sich bald ein neues Fachgeschäft für Reiterbedarf suchen. Denn Reitsport Rudolph in der Schäfflerstraße wird schließen.

"Sobald der Laden leer ist, werden wir absperren", sagt Inhaber Matthias Rudolph. Zu schaffen gemacht hätten ihm die steigende Inflation und die teils immensen Lieferschwierigkeiten der Hersteller. "Man spürt deutlich, dass die Kundinnen und Kunden durch Inflation und steigende Energiekosten vorsichtiger geworden sind", sagt Rudolph. So habe er einen deutlichen Umsatzrückgang verzeichnen müssen.

Lange Lieferzeiten machen dem Fachgeschäft in Königsbrunn zu schaffen

Aber nicht nur die mangelnde Bereitschaft Geld auszugeben hätte Probleme verursacht. Ein Kriterium seien auch die Lieferzeiten verschiedener Hersteller gewesen. So hätte er zuletzt zum Beispiel Handschuhe rund neun Monate im Voraus bestellen müssen, um lieferfähig zu bleiben. Auch andere Artikel seien von den Lieferschwierigkeiten betroffen. Eine so lange Vorlaufzeit sei für ein kleineres Fachgeschäft aber immens schwierig. Da im Internet die Artikel weiterhin stets erhältlich seien, mache das dem lokalen Einzelhandel schwer zu schaffen.

Letztlich sei dann hinzugekommen, dass im Geschäft in der Schäfflerstraße einige Investitionen nötig gewesen wären, die sich in der jetzigen Lage aber kaum rechnen würden. So habe er sich zur Schließung seines Ladens entschlossen, sagt Inhaber Matthias Rudolph, der nicht plant, sein Geschäft an anderer Stelle fortzuführen. Nach dem Ende von Reitsport Rudolph wird das Ladengeschäft in Königsbrunn erst einmal leer stehen, sagt Rudolph.