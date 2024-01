Königsbrunn

Mithrastag: So geht es im frühen Mittelalter zu

Dr. Hubert Fehr vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege gab im Infopavillion 955 nun einen spannenden Einblick in das Leben in der Region vor vielen hundert Jahren.

Von Daniela Egert

Wer aktuell die schönsten Stücke des Archäologischen Museums in Königsbrunn bewundern will, muss nach Friedberg fahren: Noch bis zum 17. März beeindrucken die Fundstücke aus dem frühen Mittelalter die Besucher der Sonderausstellung als Leihgabe im Wittelsbacher Schloss. Daran angelehnt, gab Dr. Hubert Fehr vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege im Infopavillion 955 nun einen spannenden Einblick über das Leben in der Region vor vielen hundert Jahren.

Vor den Toren einer Metropole

Hubert Fehr grenzte seinen Vortag „auf das 5. bis 8. Jahrhundert sowie auf den Raum Königsbrunn und die umliegenden Gemeinden“ ein. Zum siebten Königsbrunner Mithrastag berichtete der Archäologe auf Einladung des Kulturbüros, unter Mitwirkung des Stadtarchivs, über die Epoche direkt nach dem Ende der römischen Herrschaft. Dabei sind die Funde aus Königsbrunn selbst bislang eher bescheiden: „Mitte des 19. Jahrhunderts wurde die Klinge eines Schwerts gefunden.“ Da die Stadt allerdings „siedlungsgünstig“ gelegen war, ist Fehr überzeugt, es sei „nur eine Frage der Zeit, bis weitere Belege auftauchen.“ Fehr verwies insbesondere auf die enorme Bedeutung Augsburgs, das flächenmäßig in römischer Zeit die größte Siedlung im süddeutschen Raum war. „Wir sind hier vor den Toren einer – für frühmittelalterliche Verhältnisse – Metropole.“

