Mitreißender Start in den Königsbrunner „Carneval“

Plus Die Inthronisation seiner Prinzenpaare gestaltet der Carnevals Club Königsbrunn (CCK) Fantasia vor vollem Haus mit zahlreichen Showtanz-Auftritten.

Ihren ersten öffentlichen Auftritt hatten die neuen Prinzenpaare des Carnevals Club Königsbrunn (CCK) Fantasia bereits im November, am „elften Elften“ vor dem Königsbrunner Rathaus. Vergangenen Freitag wurden nun Nina I. und Florian III. sowie das Kinderprinzenpaar Leana I. und Felix II. offiziell auf den Thron für die Faschingszeit gehoben. Bei dieser Inthronisation präsentierten die vier Tanzgruppen des CCK auch erstmals ihr volles Programm. Das Publikum im voll besetzten Saal des evangelischen Gemeindezentrums St. Johannes erlebte nicht nur mitreißende, zum Teil akrobatische, zum Teil humorvolle, Auftritte von 84 Tänzerinnen und Tänzern, sondern erhielt einen Einblick, wie viele CCK-Mitglieder darüber hinaus hinter den Kulissen aktiv sind. Denn bei der Inthronisation erhalten traditionell alle Aktiven des Vereins (sowie besondere Gäste) den aktuellen Faschingsorden.

Flotte Teenager oder schriller Albtraum? Die Jugend des CCK Fantasia zeigte in Königsbrunn beides.

Dieser gleicht heuer einer Hotelfassade, mit dem Motto „Hotel Empire – alles außer gewöhnlich“. Das Motto setzten die CCK-Tanzgruppen ganz unterschiedlich um. Die Minis tapsten als kleine kuschelige Monster auf dem Dachboden zur Musik aus „Ghostbusters“ über die Bühne, die Jugend inszenierte sich als flotte Teenager und als schriller Albtraum. Das Männerballett „Die Taktlosen 2.0“ präsentierte eine Reise durch die USA, bei der Marilyn Monroe und ihr „Mr. President“ auftraten, zudem Cowboys und ein rustikales Cowgirl, Alaska-Abenteurer und ein Pinguin sowie in neonfarben gekleidete Fitness-Freaks. Zur Auflockerung konnten die Gäste einige Showtanz-Bewegungen einüben.