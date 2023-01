Mittelschule Königsbrunn bringt Kleidertauschbörse an den Start

Kleidung wird heutzutage oft wenig getragen und schnell weggeworfen. An der Mittelschule Königsbrunn soll ein Projekt den Modekonsum nachhaltiger gestalten.

Second Hand und Vintage verbindet der Förderverein der Mittelschule Königsbrunn mit einem nachhaltigen Lebensstil und beginnt mit dem ersten Projekt dazu. Die Anregung zur "Kleidertauschi" kam aus der Schülerschaft und soll nun nach den Ferien richtig Fahrt aufnehmen.

Zwei Wochen vor den Weihnachtsferien startete die Kleidertauschi an der Mittelschule Königsbrunn. Die Jugendlichen machten sich Gedanken dazu, wie nachhaltiges Leben aussehen kann. Der Förderverein unterstützt sie dabei und richtete in Kooperation mit der Schulleiterin Dagmar Böhm-Lachmann, dem Hausmeister Kurt Hög, der Reinigungsdame Anneliese Iancu und mithilfe von Spendengeldern einen eigenen Raum für die Kleidertauschi ein.

Kette gegen Winterpulli: Das geht in der Kleidertauschi Königsbrunn

Roswitha Kugelmann vom Contact Laden in Haunstetten spendete Ledersessel, einen Spiegel und viele Kleiderbügel für das Projekt. In dem freundlichen und hellen Raum sind bereits gespendete Kleidungsstücke von Lehrkräften, Eltern und engagierten Fördermitgliedern in Regalen und auf Kleiderständern einsortiert. „Das ist ja wie in einem Geschäft“, freut sich Chiara aus der 8. Klasse beim Betreten der Kleidertauschi. Sie gibt eine Kette, die sie nicht mehr trägt, an die Kleidertauschi ab und sucht sich einen kuscheligen Winterpulli aus, den sie vielleicht auch am Weihnachtsabend tragen möchte.

Wie im richtigen Laden liegt die Kleidung in der Kleidertauschi sauber geordnet im Regal. Foto: Petra Fischer

„Statistisch belegt ist, dass ein Kleidungsstück durchschnittlich viermal getragen wird, bevor man es aussortiert. Früher war die Reparatur von Kleidungsstücken noch verbreitet, heute ist es üblich, Produkte meist neu zu kaufen. Die Produktion von Kleidungsstücken ist aber mit vielen Problemen behaftet“, erläutert Margit Knoll, Vorsitzende des Fördervereins der Mittelschule. Da sich der Verein die nachhaltige Förderung der Schülerinnen und Schüler zum Ziel gesetzt hat, war es, als hätten die Jugendlichen nur auf die Kleidertauschi gewartet.

Jugendliche sollen mehr über nachhaltigen Konsum lernen

Die Info-Gruppe rund um Alexander Häuser, Lehrer an der Mittelschule Königsbrunn, gestaltete einen Flyer und ein Plakat für das Projekt. Ehrenamtlich Engagierte bewarben es damit in den einzelnen Klassen. Nun ist die Kleidertauschi jeden Mittwoch während der Pause für alle Schülerinnen und Schüler geöffnet. Das Tauschen von gut erhaltener Second-Hand-Kleidung steht im Vordergrund. „Uns ist aber auch das Wertschätzen von Dingen, die bereits mit Ressourcen und viel Arbeit produziert wurden, wichtig“, sagt Margit Knoll und holt den nächsten gespendeten Pullover aus dem Karton.

Die Mitglieder des Fördervereins sind davon überzeugt, dass Nachhaltigkeit heißt, ein Produkt möglichst lange zu nutzen. Sie zeigen mit ihrer Initiative, wie viel Spaß und Freude nachhaltiger Konsum machen kann, wenn alle Beteiligten mit einbezogen werden. Langfristig sollen die Jugendlichen die Betreuung der Kleidertauschi übernehmen. Interesse gäbe es schon, erzählt Margit Knoll stolz und freut sich über die Ideen zur Kleidertauschi von zwei Schülerinnen aus der 8. Klasse. (AZ)