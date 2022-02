Königsbrunn

vor 17 Min.

Mord am Gardasee: Königsbrunner Autorin schreibt neuen Krimi

Obwohl der dritte Band ihrer Italien-Krimis bereits Anfang März erscheint, steckt Gudrun Grägel schon wieder mitten in der Arbeit. Im Moment schreibt sie bereits am vierten Teil der Reihe um Doro Ritter.

Plus Im März erscheint Gudrun Grägels dritter Kriminalroman "Pasta criminale". Erneut wählt sie die malerische Region am und um den Gardasee als Ort des Geschehens.

Von Elmar Knöchel

Fans der Italien-Krimis von Autorin Gudrun Grägel ist der Name Doro Ritter längst geläufig. Sie ist die Hauptdarstellerin in der Reihe um Mord und Totschlag am Gardasee. Wie in den beiden ersten Werken, "Proseccolügen" und "Limoncellolügen" ermittelt die junge Münchnerin auf eigene Faust am Lago di Garda. Der Titel des neuen Buchs: "Pasta criminale".

