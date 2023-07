Motorradfahrer muss nach Unfall ins Krankenhaus

Ein Motorradfahrer fährt beim Überholen in den Gegenverkehr. Nach dem Zusammenstoß muss der Lechfeldgrabenweg in Königsbrunn stundenlang gesperrt werden.

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Königsbrunn am Freitag schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr der 55-Jährige kurz vor 15 Uhr im Lechfeldgrabenweg beim Überholen auf die Gegenfahrspur, wo er mit einem entgegenkommenden Auto zusammenstieß. Der Motorradfahrer verletzte sich am Knie. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Der Wagen der entgegenkommenden Autofahrerin wurde bei dem Unfall beschädigt. Da der Motorradfahrer nach Angaben der Polizei nach Alkohol roch, wurde ihm Blut abgenommen. Er muss mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen. Die Freiwillige Feuerwehr Königsbrunn war mit etwa 15 Mann vor Ort und sperrte die Straße für rund vier Stunden. (AZ)