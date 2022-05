"Mühsal, Arbeit und Disziplin": Autor Armin Strohmeyr über das Schreiben

Plus Seit 2008 begleitet die Hauptfigur seines Romans das Leben von Autor Armin Strohmeyr. Im Interview spricht der Königsbrunner über seine Arbeit und schwierige Abschiede.

Herr Strohmeyr, Sie haben bei der Vorstellung Ihres Buchs "Dame mit rotem Kater" den schönen Satz gesagt, dass "der Stoff in mir Kreise gezogen hat". Was braucht ein Stoff, um Sie zu begeistern?



Armin Strohmeyr: Oft ist es weniger ein konkreter Stoff, sondern eher kleine Nadelstiche: Ein Bild, eine Anekdote, ein biografischer Splitter, der im Kopf bleibt. Manchmal sogar mehrere Jahre lang.