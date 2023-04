Musikalischer Workshop für Felsenstein-Schüler

In einem dreitägigen Workshop brachte der kanadische Musiker Paul O'Brien Schülerinnen und Schülern die Musik näher und sorgte für unvergessliche Erlebnisse.

Der Musiker Paul O'Brien war zum wiederholten Male zu Gast an der Fritz-Felsenstein-Schule und gab in der Schulaula ein Begrüßungskonzert für Schülerinnen und Schüler und Mitarbeitende. Nach der langen Corona-Pause war es sein erster Besuch in Königsbrunn und der gelungene Auftakt für einen dreitägigen Musik-Workshop mit Felsenstein-Schülern.

Paul O'Brien ist kanadischer Liedermacher mit irischen Wurzeln. Förderung, Ermutigung und musikalische Begeisterung in der Zusammenarbeit mit Kindern und Jugendlichen mit Einschränkungen ist ihm wichtig. Neben seinen Konzerten veranstaltet er auch inklusive Musik-Workshops für Schüler in ganz Deutschland. An der Fritz-Felsenstein-Schule haben sich Kinder und Jugendliche aller Altersstufen beteiligt und sangen Popsongs und Kinderlieder, sowie eigene Stücke des Musikers – meist von Paul O'Brien auf der Gitarre begleitet.

Gemeinsames Musizieren festigt Selbstvertrauen

Die Tage waren intensiv, für die Schülerinnen und Schüler aber ein unvergessliches Erlebnis. Noch mehr als sonst war zu spüren, wie sehr das gemeinsame Musizieren Schüler beflügelt, ihr Selbstvertrauen festigt und zu großartigen Ergebnissen führt. Höhepunkt war das Abschlusskonzert, auf dem sich dank der ermutigenden Art von Paul O'Brien auch einige Felsenstein-Schüler auf die Bühne trauten und ihre Darbietungen präsentierten. Das Publikum zeigte sich beeindruckt davon, was Schüler und Musiker innerhalb kurzer Zeit auf die Beine gestellt haben. Das Musikprojekt konnte aus dem Spendentopf des Vereins Fritz-Felsenstein-Haus finanziert werden. (AZ)