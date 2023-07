Beim Musiksonntag treten Posaunenchor und pcOrchester auf

In Königsbrunn werden 90 Jahre Evangelischer Posaunenchor und 45 Jahre pcOrchester mit einem Musiksonntag gefeiert. Was auf dem Programm steht.

Die Bläserinnen und Bläser haben ein festes Jahresprogramm mit Gottesdiensten, Ständchen, Auftritten in Senioreneinrichtungen, zahlreichen Einsätzen in der Adventszeit und besonderen Konzerten. Mit den dazugehörigen Proben sind das rund 100 Termine pro Jahr. Ostern ohne die Jubelchoräle des Posaunenchors oder Friedhofsandacht an Allerheiligen ohne die ergreifenden Klänge der Bläser? Serenadenabend ohne pcOrchester? Nur schwer vorstellbar.

Doch es gab auch Notzeiten: Trotz schwerer Kriegsjahre wurden Gottesdienste und Beerdigungen in Kleinstbesetzungen gespielt. Während der Corona-Pandemie mit vielen abgesagten Veranstaltungen und drastischen Einschränkungen konnte man Bläserklänge immerhin vom Balkon, im Freien oder auch online hören. Es zeigt sich: Musik ist ein Lebenselexier, spendet Trost, beflügelt die Seele und erfreut die Menschen und ist nicht unterzukriegen. Die Gemeinschaft ist auf gut 50 Aktive angewachsen, die sich im pcOrchester oder Posaunenchor engagieren.

Heuer kann der Posaunenchor seinen 90. und das pcOrchester seinen 45. Geburtstag mit viel Musik und feiern. Im Frühjahr wurde eine Festschrift zum Jubiläum herausgegeben, die in Gemeindezentren und städtischen Einrichtungen ausliegt. Der Posaunenchor konnte schon mit dem Auftakt im Jubiläumsjahr – einem Kirchenkonzert am Muttertag unter Leitung von Dekanatskantorin Maria Schemm überzeugen. Nun folgt der zweite Höhepunkt des Jubiläumsjahres: Der Musiksonntag am 16. Juli. (AZ)

Programm am Musiksonntag, 16. Juli