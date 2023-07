Königsbrunn

vor 51 Min.

Nach 18 Jahren im Amt: Ludwig Fröhlich ist Altbürgermeister von Königsbrunn

Als Bürgermeister (links) sieht man viele Menschen in das Goldene Buch schreiben, als Altbürgermeister darf man sich selbst dort verewigen. So wie Ludwig Fröhlich in Königsbrunn.

Plus Im Stadtrat ist er noch, Königsbrunns Bürgermeister war er von 1996 bis 2014. Was seinen Amtsnachfolger an Ludwig Fröhlichs Laufbahn am meisten beeindruckt hat.

Von Marco Keitel Artikel anhören Shape

Die Liste, in der die Verdienste des ehemaligen Königsbrunner Bürgermeisters zusammengefasst sind, ist lang. Ludwig Fröhlichs Nachfolger Franz Feigl ( CSU) sagte im Stadtrat: "Insbesondere schlug sein Herz für den sozialen Bereich." Für seinen Einsatz in 18 Jahren (1996 bis 2014) als Bürgermeister überreichte der heutige Rathauschef seinem Vorgänger die Ehrenurkunde für den Titel Altbürgermeister. Fröhlich setzte sich für Jugendsozialarbeit an Schulen ein, sorgte mit einer Förderung der Kinderbetreuungsgebühren für eine Entlastung der Familien und brachte Horte an alle drei Grundschulen der Stadt. Feigl zeigte sich noch von einer anderen Entscheidung des Altbürgermeisters beeindruckt.

Unter Fröhlichs Vorsitz hat der Königsbrunner Stadtrat Anfang der 2000er-Jahre entschieden, die vierspurige alte B17 in großen Teilen zweispurig zu machen. Anfangs gab es laute Gegenstimmen, aber der damalige Bürgermeister setzte sich durch und so entstand ein langes Provisorium mit Bäumen und Parkplätzen, wo früher Fahrspuren waren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen