Nach Alkoholfahrt will sich 20-Jähriger in Königsbrunn verstecken

Plus Ein Betrunkener knallt mit einem Auto im Königsbrunner Zentrum gegen einen Fahnenmast und schlittert auf zwei platten Reifen weiter. Anschließend fehlt von ihm jede Spur.

Riesigen Ärger eingehandelt hat sich ein 20-Jähriger nach einer gefährlichen Autofahrt am Samstagabend in Königsbrunn.