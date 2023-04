Königsbrunn

11:50 Uhr

Nach Brand im Gymnasium kann die Mensa den Betrieb wieder aufnehmen

Plus Die Beseitigung der Brandschäden am Königsbrunner Gymnasium schreitet voran. Die Arbeiten sollen Ende Mai abgeschlossen sein, die Mensa ist ab Ende April wieder betriebsbereit.

Von Jana Korczikowski

Es war ein Schock für die Lehrer und Schüler am Gymnasium Königsbrunn: Am späten Abend des 28. August 2022 wurde offenbar eine Wertstofftonne hinter dem Schulgebäude in Brand gesteckt. Die Hitze des Feuers war so groß, dass eine Fensterscheibe barst und sich in der Nacht die Flammen und der Rauch im Gebäude ausbreiten konnten. Dadurch wurden sowohl die Mensa als auch Räumlichkeiten der offenen Ganztagsschule und mehrere Lehrerarbeitsräume stark beschädigt. Die Feuerwehr konnte noch Schlimmeres verhindern, da ein Anwohner den Brand an der Nordseite der Schule schnell gemeldet hatte. Dennoch lag der geschätzte Schaden damals bei mehr als 400.000 Euro.

Vor allem der Speisesaal und die Küche der Mensa waren seit der Brandnacht nicht mehr nutzbar. "Die Küche war komplett zerstört", berichtet Helmut Deuringer von der Schulleitung. Die Geräte und Edelstahlküchenzeilen mussten alle ersetzt werden. Dazu musste die Decke abgehängt und auch die Fliesen in der Küche entfernt und erneuert werden. So habe es bisher statt Mittagessen eine Notverpflegung gegeben, sagt Deuringer. "Zur Überbrückung wurde in einem anderen Raum eine provisorische Küche eingerichtet, damit man den Schülern zumindest warme Kleinigkeiten wie Leberkässemmeln oder Pizza zum Aufbacken anbieten konnte." Verkauft wurden die Speisen an einem Kiosk in der Eingangshalle.

