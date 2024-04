Nach dem Einkauf ist die Handtasche weg

Einer 68-Jährigen wurde in Königsbrunn die Handtasche samt Geldbeutel gestohlen.

Bestohlen wurde am Montag eine Frau in einem Königsbrunner Verbrauchermarkt in der Guldenstraße.

Gegen 14.30 Uhr war die 68-jährige beim Einkaufen. Anschließend fuhr sie nach Hause. Dort stellte sie fest, dass sie ihre Handtasche mit ihrem Geldbeutel beim Einkaufen vergessen hatte. Als sie zum Verbrauchermarkt zurückkehrte, musste sie feststellen, dass die Tasche mit dem Geldbeutel nicht abgegeben worden war, sondern gestohlen wurde. Über den genauen Inhalt der Tasche ist nichts bekannt.

Hinweise nimmt die Polizei Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 entgegen. (AZ)