Nach der Corona-Pause: So war der neue Königsmarkt

Die Menschen genossen ihre wiedergewonnene Freiheit. Bereits von Beginn an war der Königsmarkt an seinem neuen Standort gut besucht. Mancher Händler hatte in der Kürze der Zeit sein Angebot noch nicht an die Gegebenheiten anpassen können. So dürfte der Umsatz mit diesen Fan-Artikeln in Königsbrunn wahrscheinlich überschaubar geblieben sein.

Foto: Elmar Knöchel