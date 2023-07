Königsbrunn

06:16 Uhr

Nach Kritik: P&R-Platz in Königsbrunn hat jetzt eine E-Ladesäule

Auf dem Foto nimmt der Vorsitzende für Schwaben des Auto Clubs Europa, Harald Eckart, das Carsharing Angebot am "Park and Ride"-Platz in Königsbrunn unter die Lupe.

Plus Der "Park and Ride"-Platz in Königsbrunn fällt im Test eines Autoclubs durch - ist inzwischen aber besser ausgestattet. Wo es jetzt E-Ladesäulen gibt.

Parken und Reisen: Klingt bequem und soll es auch sein. Damit die Plätze, häufiger unter dem englischen Namen "Park and Ride" bekannt, Autofahrer motivieren, einen Teil ihrer Strecke mit dem öffentlichen Nahverkehr zurückzulegen, müssen sie gut ausgestattet sein. Schließlich sollen sie eine optimale Schnittstelle aus einer Anfahrt mit dem Auto und einer Weiterfahrt mit Zug, Tram oder Bus sein. In Königsbrunn gibt es einen solchen Parkplatz an der Eishalle. In einem Test des Auto Clubs Europa (ACE) ist er durchgefallen. Doch seit Harald Eckart, ACE-Vorsitzender für Schwaben, vor Ort war, hat sich dort etwas getan.

Nur wegen eines halben Punktes hat die Anlage "Königsbrunn Zentrum" den Test nicht bestanden. 7,5 Punkte gab der ACE und kritisierte, dass es keine Stellplatzmarkierungen gebe. Direkt am Parkplatz fehle auch die Radabstellanlage. Die befindet sich am Bahnsteig. Ein weiterer Kritikpunkt: Es gebe keine E-Ladesäule. Harald Eckart sah aber Hoffnung, dass noch etwas an dem Platz verbessert werde, schließlich sei er noch keine zwei Jahre in Betrieb. "Es wäre wünschenswert, wenn sich hier in Sachen Park and Ride etwas tut."

