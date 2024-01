Nach Parkrempler in Königsbrunn vom Unfallort entfernt

Eine Frau parkt ihren Fiat in der Föllstraße am Fahrbahnrand. Als sie tags darauf zum Auto zurückkehrt, ist die Beifahrertür ramponiert. Polizei sucht Zeugen.

Ihren Fiat 500 hatte eine Frau am Mittwoch in der Föllstraße in Königsbrunn am Fahrbahnrand geparkt. Am Donnerstagnachmittag kehrte sie zu ihrem Auto zurück und stellte laut Polizei Dellen und roten Farbabrieb an der Beifahrertüre sowie einen abgerissenen Außenspiegel fest. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 2000 Euro. Der unbekannte Fahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne die Polizei zu verständigen. Hinweise nimmt die Polizei Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 entgegen. (AZ)