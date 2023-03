Nach Rathaus-Eklat: Königsbrunner Bürgermeister zeigt Klimaaktivisten an

Im Königsbrunner Rathaus wurde es schmutzig: Klimaaktivisten leerten einen Sack feuchter Erde auf den Schreibtisch von Bürgermeister Franz Feigl. Das hat jetzt Folgen.

Aktivisten des Augsburger Klimacamps statteten Mitte dieser Woche dem Königsbrunner Bürgermeister einen unangekündigten Besuch ab. Sie wollten so ihren Unmut über die Vorgehensweise der Stadt mit dem Kronengarten ausdrücken.

Die Stadt hatte am Dienstagabend wegen Bauarbeiten im Zuge der Umgestaltung des Europaplatzes die drei Beete abgeräumt. Die Aktivisten waren empört und enttäuscht: "Es wurde vonseiten der Stadt eindeutig gesagt, dass der Kronengarten erst am Mittwoch geräumt wird", sagte Ingo Blechschmidt vom Klimacamp. Darauf hatte man sich verlassen.

Um ihrem Ärger Luft zu machen, drangen drei Männer und eine Frau, die den Stadtgarten retten wollten, gegen 9.45 Uhr unerlaubt ins Königsbrunner Rathaus ein. Dieses ist am Mittwoch für Besucherinnen und Besucher geschlossen. Im Bürgermeisterbüro angekommen, leerten die Klimaaktivisten einen großen Haufen Erde der ehemaligen Beete auf den Schreibtisch von Franz Feigl. Der befand sich gerade im angrenzenden Besprechungszimmer. "Ich hörte plötzlich lautstarkes Rufen meiner Mitarbeiterin sowie Schritte und Geräusche. Ich ging in mein Büro und sah vier mir unbekannte Personen, wovon zwei hinter meinem Schreibtisch standen und gerade Humus aus einer Tasche auf meinen Schreibtisch schütteten", erinnert sich Feigl.

Ihm sei sofort klar gewesen, dass es sich um Klimaaktivisten handeln musste, die für Mittwoch eine Aktion zum Erhalt der Permakulturbeete am Europaplatz angekündigt hatten. Es entstand sofort eine hitzige Diskussion, bei der laut Feigl nichts Konstruktives herauskam. Schließlich beendete die von der Mitarbeiterin alarmierte Polizei Bobingen die Aktion. Die Täter wurden mitgenommen. Sie konnten laut Polizeipräsidium Schwaben Nord am Mittag wieder gehen. Weil sie die Aktion im Rathaus gefilmt hatten, seien ihre Mobiltelefone, Laptops und Datenträger sichergestellt worden.

Bürgermeister stellt Strafanzeige gegen Klimacamper

Die Klimaaktivisten erwartet jetzt eine Anzeige. "Als Privatperson hätte ich keinen Strafantrag gestellt, weil durch die Aktion kein materieller Schaden entstanden ist", betont Feigl. "Als Behördenleiter und Bürgermeister der Stadt Königsbrunn muss ich alleine im Interesse und zum Schutz der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie auch der Integrität einer Behörde Strafantrag stellen." Niemand dürfe eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter im Rathaus einfach wegdrängen und einen Haufen Humus auf einen Schreibtisch schütten, auf dem sich regelmäßig auch Dokumente, Verträge oder Urkunden von Dritten befinden, sagt Feigl. "Dass sogenannte Klimaaktivisten aus Augsburg hierherkommen, um für den Erhalt der Beete an dieser Stelle zu protestieren, erstaunt mich sehr." Ihn wundere außerdem, warum der Abbau von drei Permakulturbeeten in Königsbrunn das Klima beeinträchtigen solle.

Der Kronengarten war Teil des Permakultur-Projekts "Königsbrunn – Mein Garten", das 2017 von Sunyela Roider ins Leben gerufen wurde. Insgesamt waren es vier Gärten in der Innenstadt, die von jedem bepflanzt und geerntet werden konnten. Das Hügelbeet an der Marktstraße sowie die Kräuterspirale an der Römerallee sind noch vorhanden. Der Yin-und-Yan-Garten musste bereits Bauarbeiten in der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße weichen. Am Kronengarten, der mit seinen drei Hügelbeetstrichen und den drei darüber liegenden Rondellen der Krone im Logo der Stadt nachempfunden war, wurden Kartoffeln, Kürbisse, Salate, Tomaten, Erdbeerspinat, Kapuzinerkresse, Kräuter und Erdbeeren gepflanzt, sagt die Initiatorin. Gemeinsam mit Ehrenamtlichen übernahm Roider die Pflege der Stadtgärten, bis sie sich aus gesundheitlichen Gründen zurückziehen musste.

Das war mit ein Grund für Franz Feigl, die Beete am Europaplatz nun zu räumen: "Es gab keinen Verantwortlichen mehr, der sich um die Beete kümmern konnte. Von Anfang an war klar vereinbart, dass die Beete an dieser Stelle nur ein paar Jahre verbleiben können, bis die Umgestaltung des Europaplatzes ansteht." Laut Ingo Blechschmidt hatte sich das Klimacamp dagegen bereits um ein neues Team für die Beete am Europaplatz gekümmert, bestehend aus Ehrenamtlichen vom Augsburger Klimacamp sowie anderen Initiativen. "In dem von uns vorgeschlagenen runden Tisch mit dem Bürgermeister und den anderen Beteiligten hätten wir unsere Pläne vorstellen sowie die genauen Rahmenbedingungen und Unterstützungsmöglichkeiten der Stadt besprechen können", sagt Blechschmidt.

So geht es jetzt am ehemaligen Kronengarten weiter

Da vom Kronengarten nichts mehr übrig ist, werde laut Franz Feigl die Fläche zunächst für Autos genutzt, um den anliegenden Gewerbetreibenden an der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße eine bessere Erreichbarkeit zu ermöglichen. "Für die Umgestaltung und Bebauung des Europaplatzes wird gerade der Wettbewerb vorbereitet, den der Stadtrat Ende Mai beschlossen hat. Bis zum tatsächlichen Baubeginn werden hier wohl noch zwei bis drei Jahre vergehen", sagt der Bürgermeister.