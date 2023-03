Nach Schockanruf: Königsbrunnerin verliert 15.000 Euro

Im ganzen Stadtgebiet von Königsbrunn haben Bewohner am Freitag laut Polizei betrügerische Anrufe erhalten. Eine 86-jährige Königsbrunnerin hat es besonders hart getroffen. Ihr gegenüber gab eine angebliche Polizeibeamtin am Telefon vor, dass der Sohn der Seniorin einen Verkehrsunfall verursacht hätte, in dessen Folge ein weiterer Verkehrsteilnehmer verstorben sei. Der Sohn müsse nun angeblich im Polizeigewahrsam bleiben, sollte die Seniorin nicht 35.000 Euro als Kaution hinterlegen. Um ihrem Sohn zu helfen, händigte die 76-Jährige einem weiteren angeblichen Polizeibeamten in ziviler Kleidung Bargeld, Schmuck und weitere Wertgegenstände im Gesamtwert von ca. 15.000 Euro aus. Die Übergabe erfolgte persönlich an der Haustür der Seniorin. Die Polizeiinspektion Bobingen weist deshalb erneut auf diese Betrugsmasche hin und bittet darum, sich in solchen Fällen zuerst bei den Angehörigen zu melden oder die Polizeidienststelle anzurufen oder den Notruf 110 zu wählen, wenn ein verdächtiger Anruf eingeht. (AZ)