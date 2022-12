Königsbrunn

vor 24 Min.

Tödlicher Unfall in Königsbrunn: So könnte die Kreuzung entschärft werden

Plus Der Radfahrer, der am Sonntag in Königsbrunn schwer verletzt wurde, ist in der Nacht zu Dienstag gestorben. Nun wird wieder über die gefährliche Kreuzung diskutiert.

Von Norbert Staub Artikel anhören Shape

Nach dem schweren Unfall in Königsbrunn, bei dem ein 91 Jahre alter Radfahrer ums Leben kam, wird wieder über die Kreuzung Lechstraße/Blumenallee/Benzstraße diskutiert. Der Mann war am Sonntagnachmittag vom Auto einer 54-Jährigen erfasst worden. Sie war auf der Blumenallee in südlicher Richtung unterwegs und fuhr geradeaus über die Lechstraße in die Benzstraße ein. Dabei übersah sie den 91-jährigen Fahrradfahrer, der Vorfahrt hatte. Am Unfallort wurde der Mann wiederbelebt, erlag dann aber in der Nacht zu Dienstag im Universitätsklinikum Augsburg seinen schweren Verletzungen, so die Polizei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen