Nach über 60 Fällen in Bobingen: Auch in Königsbrunn wurde ein Auto zerkratzt

Erst vor einer Woche sind 64 Autos in Bobingen zerkratzt worden. Jetzt meldet sich eine Frau, deren Wagen in Königsbrunn zerkratzt wurde. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine böse Überraschung hat eine 31-jährige Frau am Dienstag in Königsbrunn erlebt. Wie die Polizei jetzt mitteilt, parkte sie ihren roten Kleinwagen an jenem Nachmittag gegen 16.30 Uhr am Brunnenzentrum. Als sie wenige Minuten später zurückkam, musste sie feststellen, dass die rechte Seite des Autos verkratzt war.

Vandalismus in Bobingen und Königsbrunn: Die Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei geht davon aus, dass der Schaden mutwillig verursacht wurde. Vor einer Woche erst waren mehr als 60 Autos in Bobingen zerkratzt worden. Hinweise nimmt die Polizei in Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 entgegen. (AZ)

